При ремонте дома нужно покрасить 150 рам. Один маляр может это сделать за 15 дней, а другой за 10 дней. За сколько дней маляры смогут выполнить задани е, работая вместе?

При ремонте дома нужно покрасить 150 рам. Один маляр может это сделать за 15 дней, а другой за 10 дней. За сколько дней маляры смогут выполнить задани е, работая вместе?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
150:15=10 рам в день производительность 1 маляра                                        150:10=15 рам в день производ.2 маляра                                                           10+15=25 рам в день 2 маляра вместе                                                              150:25=6 дней                                                                                               Ответ: За 6 дней работая вместе маляры выполнят заказ
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