При ремонте дома нужно покрасить 150 рам. Один маляр может это сделать за 15 дней, а другой за 10 дней. За сколько дней маляры смогут выполнить задани е, работая вместе?
При ремонте дома нужно покрасить 150 рам. Один маляр может это сделать за 15 дней, а другой за 10 дней. За сколько дней маляры смогут выполнить задани е, работая вместе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
150:15=10 рам в день производительность 1 маляра 150:10=15 рам в день производ.2 маляра 10+15=25 рам в день 2 маляра вместе 150:25=6 дней Ответ: За 6 дней работая вместе маляры выполнят заказ