При розбавленні сульфатної кислоти завжди наливають кислоту у воду.розбавлення концентрованої H2SO4 доливанням до неї води небезпечно тим,що може: А)виникнути пожежа Б)відбутися розклад води В)виділитися отруйний газ Г)стат...
Химия
При розбавленні сульфатної кислоти завжди наливають кислоту у воду.розбавлення концентрованої H2SO4 доливанням до неї води небезпечно тим,що може: А)виникнути пожежа Б)відбутися розклад води В)виділитися отруйний газ Г)статися розбризкування розчину внаслідок виділення великої кількості теплоти
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