При рождении человека рост составляет примерно 50см.растет человек медленно. Рост и масса тела в разные периоды жизни увеличиваются то быстрее,то медленнее . К 16 годам основной рост прекращается и доходит до 170 см. Далее рост...
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При рождении человека рост составляет примерно 50см.растет человек медленно. Рост и масса тела в разные периоды жизни увеличиваются то быстрее,то медленнее . К 16 годам основной рост прекращается и доходит до 170 см. Далее рост продолжается по мере формирования костных тканей скелета (примерно до 25 лет), но незначительно.задание 1 каково среднее увеличение роста человека к 60 годам, если бы он продолжал расти с такой же скоростью? В период основного роста интенсивно изменяется и масса человека. Составляя при рождении примерно 4кг,к 16 годам масса человека в среднем достигает 60 кг. Дальнейшее её изменение напрямую не связано с ростом и отчасти может регулироваться самим человеком. Задание 2 каково среднее увеличение массы тела человека за год?какой была бы она к 60годам, если бы рост человека не прекратился и продолжался с такой же скоростью? У новорождённого окружность головы составляет 33см, а по окончании роста человека достигает 57 см. Задание 3 каково среднее увеличение окружности головы человека за год? Какой была бы окружность головы человека к 60 годам, если бы рост человека продолжался с такой же скоростью. Помогите пожалуйста буду благодарна.
Ответ(ы):
Гость:
(170 - 50) 16 = 7.5 см в год 60 * 7.5 = 450 см + 50 = 500 см = 5 метров был бы рост 60 - 4 ) 16 = 3.5 кг в год 60 * 3.5 + 4 = 214 кг был бы вес 57 - 33 = 24 16 =1.5 см в год 60 * 1.6 + 33 = 123 см была бы окружность головы
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