При сжигании 17,5 л органического вещества плотность которого 0,789 г/л образовалось 13,44л углекислого газа и 16,2 мл воды плотность паров этого вещества по этилену равна 1,6 43 установите молекулярную формулу вещест...

Гость: Гость:

Считаем молярную массу вещества M = D*M(C2H4) = 1.643*28 = 46 г/моль Считаем массу вещества m = *V = 0.789*17.5 = 13.8 г Считаем количество вещества СО2 n = V/Vm = 13.44/22.4 = 0.6 моль Так как в одной молекуле СО2 есть 1 атом С, то n(CO2) = n(C) = 0.6 моль Считаем количество вещества воды n = m/M = 16.2/18 = 0.9 моль Так как в одной молекуле воды есть 2 атома Н, то n(H) = 0.9*2 = 1.8 моль Считаем массу органического вещества чтобы узнать есть ли там еще кислород m(C)+m(H) = n(C)*M(C)+n(H)*M(H) = 0.6*12+1.8*1 = 9 г Кислород есть и его масса 13,8-9 = 4,8 г Считаем количество вещества кислорода n = m/M = 4.8/16 = 0.3 моль Составляем соотношение n(C):n(H):n(O) = 0.6:1.8:0.3 = 2:6:1. Поэтому формула CHO Mr = 46