При сгорании 1 моль кислорода в избытке водорода выделяется 484 кДж тепла (Q = +484 кДж). При сгорании 1 моль озона в избытке водорода выделяется 870 кДж (Q = +870 кДж). Вычислите тепловой эффект (с учетом знака) получения 1 мо...

Химия

При сгорании 1 моль кислорода в избытке водорода выделяется 484 кДж тепла (Q = +484 кДж). При сгорании 1 моль озона в избытке водорода выделяется 870 кДж (Q = +870 кДж). Вычислите тепловой эффект (с учетом знака) получения 1 моль кислорода из озона.

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