При сгорании 1 моль кислорода в избытке водорода выделяется 484 кДж тепла (Q = +484 кДж). При сгорании 1 моль озона в избытке водорода выделяется 870 кДж (Q = +870 кДж). Вычислите тепловой эффект (с учетом знака) получения 1 мо...

Химия
При сгорании 1 моль кислорода в избытке водорода выделяется 484 кДж тепла (Q = +484 кДж). При сгорании 1 моль озона в избытке водорода выделяется 870 кДж (Q = +870 кДж). Вычислите тепловой эффект (с учетом знака) получения 1 моль кислорода из озона.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Величина теплового эффекта относится к 2 моль водорода, обём которого составит 22,4 л/моль*2 моль = 48,4 л. Составим пропорцию:  44,8 л Н2 --------484 кДж  5,6 л Н2 -----------Х кДж  Отсюда Х = 5,6*484/44,8 = 60,5 кДж
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