При сгорании 2,9 г органического вещества образуется 3,36л углекислого газа и 2,7г воды. Плотность паров этого вещества по водороду равна 29. Установл ено, что это вещество взаимодействует с аммиачным р-ом оксида сере...

При сгорании 2,9 г органического вещества образуется 3,36л углекислого газа и 2,7г воды. Плотность паров этого вещества по водороду равна 29. Установл ено, что это вещество взаимодействует с аммиачным р-ом оксида серебра ,каталитически восстанавливается водородом с образованием первичного спирта. На основании этих данных: 1.установите простейшую формулу исходного в-ва