При сгорании 2,9 г органического вещества образуется 3,36л углекислого газа и 2,7г воды. Плотность паров этого вещества по водороду равна 29. Установл ено, что это вещество взаимодействует с аммиачным р-ом оксида сере...
При сгорании 2,9 г органического вещества образуется 3,36л углекислого газа и 2,7г воды. Плотность паров этого вещества по водороду равна 29. Установл ено, что это вещество взаимодействует с аммиачным р-ом оксида серебра ,каталитически восстанавливается водородом с образованием первичного спирта. На основании этих данных: 1.установите простейшую формулу исходного в-ва
Ответ(ы):
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V(CO2)=3.36/22.4=0.15моль V(H2O)=2.7/18=0.15моль V(CO2)=V(C)=0.15моль V(H2O)=1/2V(H2)=0.3моль m(CO2)=0.15*12=1.8гр m(h2)=0.3*1=0.3гр 2.9-2.1=0.8гр(кислород) V(O)=0.8/16=0.05моль x:y:z=0.15:0.3:0.05(делим на наименьшее) x:y:z=3:6:1 С3H60(Альдегид) 12+12+6+16+12=58 29*2=58 58=58 C3H6O-Альдегид