При сгорании метана (СH4) массой 32гр. выделилось 1604 кДж теплоты . вычислите тепловой эффект реакции (СР4+О2=СО2+Н2О +Q);
Химия
При сгорании метана (СH4) массой 32гр. выделилось 1604 кДж теплоты . вычислите тепловой эффект реакции (СР4+О2=СО2+Н2О +Q);
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Гость:
16гх1604кДж/32г=802 кДж
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