При сгорании органического вещества массой 6,9г образовалось 13,2г углекислого газа и 8,1г воды. Плотность этого вещества по воздуху 1,59. Определите молекулярную формулу вещества. Пожалуйста покажите шаг за шагом ре...
При сгорании органического вещества массой 6,9г образовалось 13,2г углекислого газа и 8,1г воды. Плотность этого вещества по воздуху 1,59. Определите молекулярную формулу вещества. Пожалуйста покажите шаг за шагом решение этой задачи, чтобы на будущее знать как решать такие задачи, а то я в последнее время был невнимателен :/
Ответ(ы):
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Дано: Решение: м(СхНуОz)=6,9г N(CO2)=m/M=13,2/44=0,3моль м(СО2)=13,2г N(H2O)=m/M=8,1/18=0,45моль м(Н2О)=8,1г N(CO2):N(C)=1:1=>N(C)=0,3моль D(возд.)=1,59 N(H2O):N(H)=1:2=>N(H)=0,9моль Найти: xyz m(H)=M*N=1*0,9=0,9г m(C)=12*0,3=3,6г Значит: m(O)=6,9-0,9-3,6=2,4=>N(O)=2,4/16=0,15моль Составим простейшую формулу: N(C):N(H):N(О)= = 0,3:0,9:0,15=2:6:1=>простейшая формула С2Н6О М(С2Н6О)=46 м(СхНуОz)=D*M(у воздуха 29)=1,59*29=46,11 м/М=1/1=>формула вещества C2H6O. Это или этиловый спирт, или диметиловый эфир