При сгорании органического вещества массой 6,9г образовалось 13,2г углекислого газа и 8,1г воды. Плотность этого вещества по воздуху 1,59. Определите молекулярную формулу вещества. Пожалуйста покажите шаг за шагом ре...

При сгорании органического вещества массой 6,9г образовалось 13,2г углекислого газа и 8,1г воды. Плотность этого вещества по воздуху 1,59. Определите молекулярную формулу вещества. Пожалуйста покажите шаг за шагом решение этой задачи, чтобы на будущее знать как решать такие задачи, а то я в последнее время был невнимателен :/