При скрещивании двух растений гороха с красными цветками получено 14 растений с красными и 5 с белыми. Каковы генотипы родителей?

Биология

При скрещивании двух растений гороха с красными цветками получено 14 растений с красными и 5 с белыми. Каковы генотипы родителей?

Автор: Гость