При скрещивании двух растений гороха с красными цветками получено 14 растений с красными и 5 с белыми. Каковы генотипы родителей?
Биология
При скрещивании двух растений гороха с красными цветками получено 14 растений с красными и 5 с белыми. Каковы генотипы родителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - доминантный а - рецессивный Аа х Аа F1 по фенотипу 3А-:1аа 3 части красных (примерно 14 растений) и 1 часть белых (примерно 5 растений)
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