При скрещивании растений землянки с круглыми листями с растением имеющие удлиненные листья все гибриды имели средние листья после скрещивание гибридов между собой получили три фенотипечиские группы какие?
Биология
При скрещивании растений землянки с круглыми листями с растением имеющие удлиненные листья все гибриды имели средние листья после скрещивание гибридов между собой получили три фенотипечиские группы какие?
Ответ(ы):
Гость:
А - круглые листья а - удлинённые листья Аа - средние листья Р: АА * аа F1: Aa * Aa F2: aa - удлинённые 2Аа - средние АА - круглые
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