При скрещивании растений землянки с круглыми листями с растением имеющие удлиненные листья все гибриды имели средние листья после скрещивание гибридов между собой получили три фенотипечиские группы какие?

Биология

При скрещивании растений землянки с круглыми листями с растением имеющие удлиненные листья все гибриды имели средние листья после скрещивание гибридов между собой получили три фенотипечиские группы какие?

Автор: Гость