При царе Иване четвертом были выпущены монеты на которых изображался всадник с копьем в руке Как назывались Эти монеты

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При царе Иване четвертом были выпущены монеты на которых изображался всадник с копьем в руке Как назывались Эти монеты

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