При угле падения 60°,угол преломления 40°.найти угол преломления в этой среде, если ??ветовой пучок направить под углом падения 30°
Физика
При угле падения 60°,угол преломления 40°.найти угол преломления в этой среде, если ??ветовой пучок направить под углом падения 30°
Ответ(ы):
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