При увеличении в 4 раза круговой орбиты искусственного спутника Земли его период увеличивается в 8 раз. Во сколько раз изменится центростремительное ускорение спутника?

При увеличении в 4 раза круговой орбиты ИС период увеличивается в 8 раз,а значит скорость , определяемая формулой , u=2R/T<br />уменьшается .А так как ац=u^2/R,то так как радиус больше не меняли,то ускорение тоже уменьшится.<br /><br /><br />Ответ:В 64 раза уменьшится ускорение