При выпечка хлеба из 10кг ржаной муки получается 14 кг хлеба. Сколько килограммов припёка получается? 1) Сколько килограммов муки надо взять, чтобы по лучилось 28 кг припёка? 2) Сколько килограммов хлеба получат из эт...

При выпечка хлеба из 10кг ржаной муки получается 14 кг хлеба. Сколько килограммов припёка получается? 1) Сколько килограммов муки надо взять, чтобы по лучилось 28 кг припёка? 2) Сколько килограммов хлеба получат из этой муки?