При выпечки хлеба из 10кг.ржаной муки получается 14кг.хлеба.сколько килограммов припёка получается?1)сколько килограммов муки надо взять,чтобы получил ось 28кг.припёка? 2)сколько килограммов хлеба получат из этой м...

При выпечки хлеба из 10кг.ржаной муки получается 14кг.хлеба.сколько килограммов припёка получается?1)сколько килограммов муки надо взять,чтобы получил ось 28кг.припёка? 2)сколько килограммов хлеба получат из этой муки?