При выпечки хлеба из 10кг.ржаной муки получается 14кг.хлеба.сколько килограммов припёка получается?1)сколько килограммов муки надо взять,чтобы получил ось 28кг.припёка? 2)сколько килограммов хлеба получат из этой м...
При выпечки хлеба из 10кг.ржаной муки получается 14кг.хлеба.сколько килограммов припёка получается?1)сколько килограммов муки надо взять,чтобы получил ось 28кг.припёка? 2)сколько килограммов хлеба получат из этой муки?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
14 - 10 = 4 кг припека 10 кг муки - 4 кг припека х кг муки - 28 кг припека 10/х = 4/28 х = (10*28)/4 = 70 кг муки надо взять, чтобы получить 28 кг припёка 10 кг муки - 14 кг хлеба 70 кг муки - х кг хлеба 10/70 = 14/х х = (70*14)/10 =98 кг хлеба получат из этой муки Ответ: 1 - 70 кг муки 2 - 98 кг хлеба