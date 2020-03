При выполнении заданий 1 – 13 укажите букву с верным ответом (1 балл). 1. a) Любые четыре точки лежат в одной плоскости; b) Любые три точки лежат в одной плоскости; c) Любые четыре точки лежат в одной плоскости; d) Любые три различные точки не лежат в одной плоскости; 2. a) Если две прямые не пересекаются и лежат в одной плоскости, то они параллельны. b) Если две прямые не имеют общей точки и лежат в одной плоскости, то они скрещивающиеся. c) Если прямая а лежит в плоскости а, а прямая b — в плоскости , то прямые а и b скрещивающиеся. d) Если две прямые лежат в одной плоскости, то они не скрещивающиеся. 3. a) Прямая и плоскость называются параллельными, если они не имеют общих точек. b) Если прямая не лежащая в данной плоскости, пересекает какую-нибудь прямую, лежащую в этой плоскости, то она параллельна данной плоскости. c) Если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения плоскостей не параллельна данной прямой. d) Если две прямые лежат в одной плоскости, то они скрещивающиеся. 4. a) Если две пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны двум параллельным прямым другой плоскости , то такие плоскости параллельны. b) Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии пересечения пересекаются. c) Отрезки параллельных прямых заключенных между параллельными плоскостями пропорциональны. d) Две плоскости называются параллельными, если они не пересекаются. 5. Две скрещивающиеся прямые в пространстве называются перпендикулярными если угол между ними a) Нельзя определить b) 900 c) 1800 d) 00 6. Прямая называется перпендикулярной к плоскости ,если она a) Перпендикулярна любой прямой не лежащей в плоскости b) Перпендикулярна любой прямой лежащей в плоскости c) Параллельна любой прямой не лежащей в плоскости d) Перпендикулярна единственной прямой лежащей в плоскости 7. Если плоскость пересекает одну из двух пересекающихся плоскостей, то она обязательно a) Параллельно второй b) Пересекает вторую c) Перпендикулярна второй d) Невозможно определить 8. Если AB – перпендикуляр, AC – наклонная, CB - проекция наклонной на плоскость, то будет верным отношение: a) AB lt; AC b) AB gt; AC c) CB gt; AB + AC d) AB = AC 9. Верное утверждение a) Параллелепипед состоит из шести треугольников; b) Противоположные грани параллелепипеда имеют общую точку; c) Диагонали параллелепипеда пересекаются и точкой пересечения делятся пополам. d) Вершины, ребра грани апофема – это все элементы параллелепипеда. 10. Цилиндр можно получить в результате... a) вращения квадрата вокруг любой его оси симметрии; b) вращения квадрата вокруг его стороны; c) вращения прямоугольника вокруг одной из его диагоналей; d) вращения трапеции вокруг одной из прямых, соединяющих середины двух его противоположных сторон. 11. Векторы являются: a) равными; b) коллинеарными; c) противоположными; d) сонаправленными. 12. Запишите номер формулы площади призмы и объема усеченного конуса 1. Sбок = Pосн h 2. Sбок = Pосн h 3. Sбок = (Pниж осн + Pверх осн)h 4. Sполн = Sбок + Sосн 5. Sполн = Sбок + 2Sосн 6. Sполн = Sбок + S ниж осн + Sверх осн 7. Sбок = 2rh 8. Sбок = rl 9. Sбок = (r+r1) l 10. S = 4R2 1. V = S h 2. V = S h 3. V = h (Sн+ Sв + ) 4. V = r2 h 5. V = r2 h 6. V = h(r12 + r22 + r1 r2 ) 7. V = R3 8. V = h2(R - h) 9. V = R2 h 10. V = Vшара - (Vсегм 1+ Vсегм 2 ) 13. Упорядоченное множество, отличающееся только порядком элементов, называется a) перестановкой b) размещением c) сочетанием d) затрудняюсь ответить