При взаємодії 1,7 оксиду тривалентного металу з розчином сульфатної кислоти утвор??лося 5,7 г солі. Яка формула солі? Нашла тут відповідь: Ця сіль AL2(so4)3 AL2O3+3H2SO4 ----- AL2(S04)3 +3H2O А як саме визначити, до цей ме...

Химия
При взаємодії 1,7 оксиду тривалентного металу з розчином сульфатної кислоти утвор??лося 5,7 г солі. Яка формула солі? Нашла тут відповідь: Ця сіль AL2(so4)3 AL2O3+3H2SO4 ----- AL2(S04)3 +3H2O А як саме визначити, до цей метал саме AL? Допоможіть будь ласка!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Me - неизвестный трехвалентный металл Его оксид Me₂O₃, соль - сульфат Me₂(SO₄)₃  Пусть атомная масса металла A г/моль Тогда молекулярная масса оксида M(Me₂O₃) = 2A + 3*16 = = 2A+48 г/моль Тогда молекулярная масса сульфата M(Me₂(SO₄)₃) =  = 2A+3*96 = 2A+288 г/моль Уравнение реакции оксида металла с серной кислотой     Me₂O₃    +     3 H₂SO₄   =   Me₂(SO₄)₃ + 3 H₂O 2A+48 г                                   2A+288 г 1.7 г                                         5.7 г По уравнению реакции из (2A+48) г оксида металла получается (2A+288) г сульфата этого металла. Из 1,7 г оксида, соответственно, 5,7 г сульфата.  Получаем пропорцию:   2A+48      2A+288 ----------- = ------------    1.7             5.7 (2A+48  )*5.7 = 1.7*(2A+288) 11.4A + 273.6 = 3.4A + 489.6 8A = 216 A = 27 г/моль Наиболее близкий по атомной массе элемент  - алюминий. A(Al) = 26,98≈27 г/моль Алюминий - металл, причем трехвалентный.  Его оксид растворяется в серной кислоте: Al₂O₃  + 3 H₂SO₄ = Al₂(SO₄)₃ + 3 H₂O Формула соли Al₂(SO₄)₃  - сульфат алюминия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычеслите 52/105+7/95+61/63
Ответить
История
Какая русская царица имела самый большой гардероб
Ответить
Биология
Днқ жəне рнқ нуклетидтері құрамына кіретін заттардың аттары помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста уравнение. (39+x)-84=78
Ответить
Математика
из скольких элементов состоит множество двухзначных чисел
Ответить