При взаємодії 1,7 оксиду тривалентного металу з розчином сульфатної кислоти утвор??лося 5,7 г солі. Яка формула солі? Нашла тут відповідь: Ця сіль AL2(so4)3 AL2O3+3H2SO4 ----- AL2(S04)3 +3H2O А як саме визначити, до цей ме...

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Me - неизвестный трехвалентный металл Его оксид Me₂O₃, соль - сульфат Me₂(SO₄)₃ Пусть атомная масса металла A г/моль Тогда молекулярная масса оксида M(Me₂O₃) = 2A + 3*16 = = 2A+48 г/моль Тогда молекулярная масса сульфата M(Me₂(SO₄)₃) = = 2A+3*96 = 2A+288 г/моль Уравнение реакции оксида металла с серной кислотой Me₂O₃ + 3 H₂SO₄ = Me₂(SO₄)₃ + 3 H₂O 2A+48 г 2A+288 г 1.7 г 5.7 г По уравнению реакции из (2A+48) г оксида металла получается (2A+288) г сульфата этого металла. Из 1,7 г оксида, соответственно, 5,7 г сульфата. Получаем пропорцию: 2A+48 2A+288 ----------- = ------------ 1.7 5.7 (2A+48 )*5.7 = 1.7*(2A+288) 11.4A + 273.6 = 3.4A + 489.6 8A = 216 A = 27 г/моль Наиболее близкий по атомной массе элемент - алюминий. A(Al) = 26,98≈27 г/моль Алюминий - металл, причем трехвалентный. Его оксид растворяется в серной кислоте: Al₂O₃ + 3 H₂SO₄ = Al₂(SO₄)₃ + 3 H₂O Формула соли Al₂(SO₄)₃ - сульфат алюминия