При взаимодействии 100 л аммиака содержащий примеси азота объемная доля которых составляет 10 % с серной кислотой получили аммоний сульфат массой 252 г рассчитайте выход соли в процентах от теоретически возможного

Химия
При взаимодействии 100 л аммиака содержащий примеси азота объемная доля которых составляет 10 % с серной кислотой получили аммоний сульфат массой 252 г рассчитайте выход соли в процентах от теоретически возможного
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95,45 )))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Буду очень благодарен если решите.
Ответить
Математика
Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел: 1)10 и 70 2)22 и 88 3)25 и 75 4)14 и20 5)18 и 30 6)16 и 40.
Ответить
История
Какое значение для христианской Европы имело длительное существование христианских и мусульманских государств на Пиренейском полуострове
Ответить
Математика
Длина сухопутной границы России с Китаем, Монголией и Казахстаном составляет 15293 ??м Найдите длину границы России с каждым из этих государств есл...
Ответить
Математика
Составте буквеное выражение с помощью проедложения запиши разность чисел 75 и 4 и частное чисел 36 и а
Ответить