При взаимодействии 100 л аммиака содержащий примеси азота объемная доля которых составляет 10 % с серной кислотой получили аммоний сульфат массой 252 г рассчитайте выход соли в процентах от теоретически возможного
Химия
При взаимодействии 100 л аммиака содержащий примеси азота объемная доля которых составляет 10 % с серной кислотой получили аммоний сульфат массой 252 г рассчитайте выход соли в процентах от теоретически возможного
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95,45 )))))))))))))))))))))
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