При взаимодействии 10г двухвалентного металла с водой выделилось 0.25 моль водородоа.Определить какой метал был взят.

Химия

При взаимодействии 10г двухвалентного металла с водой выделилось 0.25 моль водородоа.Определить какой метал был взят.

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