При взаимодействии 10г двухвалентного металла с водой выделилось 0.25 моль водородоа.Определить какой метал был взят.
Химия
При взаимодействии 10г двухвалентного металла с водой выделилось 0.25 моль водородоа.Определить какой метал был взят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Me)=10 грамм n(H2)=0.25 моль Найти: Ме-? Решение: 1)Me+2H2O=Me(OH)2+H2 2)n(H2)=n(Me)=0.25 моль 3)n->Mr Mr(Me)=m/n=10/0.25= гр/моль,значит это Ar. Ответ:Ar.
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