При взаимодействии 30г натрия с водой выделилось 4л газа при н.у каков выход газа от теоритически возможного. Какое количество щелочи при этом образуется

Химия

При взаимодействии 30г натрия с водой выделилось 4л газа при н.у каков выход газа от теоритически возможного. Какое количество щелочи при этом образуется

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