При взаимодействии водорода и кислорода образовалось 450 г воды.чему равна масса г??зов, вступивших в реакцию?
Химия
При взаимодействии водорода и кислорода образовалось 450 г воды.чему равна масса г??зов, вступивших в реакцию?
Ответ(ы):
Гость:
2Н2 + О2 = 2Н2О Вычислим количество воды - 450 г : 18 г/моль = 25 моль Из уравнения водорода столько же = 25 моль, т. е. масса = 25 моль * 2г/моль = 50 г кислорода в два раза меньше = 25:2 = 12,5 моль, т. е. масса = 12,5 моль * 32 г/моль = 400 г. Ответ нашёл в интернете
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