При взаимодействие натрия с водой выделился газ объёмом 44.8дм квадратных Какова масса натрия вступившего в реакцию?(нужно полностью распить)
Химия
При взаимодействие натрия с водой выделился газ объёмом 44.8дм квадратных Какова масса натрия вступившего в реакцию?(нужно полностью распить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H20=2NaOH+H2(улетуч) n(H2) = V/Vм= 44,8/22.4 = 2 (моль) n(Na)=4 (моль) m(Na) = n*M = 23 * 4 = 92 (г)
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