При взаимодействие натрия с водой выделился газ объёмом 44.8дм квадратных Какова масса натрия вступившего в реакцию?(нужно полностью распить)

Химия

При взаимодействие натрия с водой выделился газ объёмом 44.8дм квадратных Какова масса натрия вступившего в реакцию?(нужно полностью распить)

Автор: Гость