При взаимодействии цинка с раствором сульфата меди (2) выделилось 12,8 г меди. Вычислите сколько граммов цинка вступило в реакцию. Ar (Cu)=64, Ar (Zn)=64ОЧЕНЬ ПРОШУ!ну пож алуйста....
При взаимодействии цинка с раствором сульфата меди (2) выделилось 12,8 г меди. Вычислите сколько граммов цинка вступило в реакцию. Ar (Cu)=64, Ar (Zn)=64ОЧЕНЬ ПРОШУ!ну пож алуйста....
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У атома цинка Ar = 65. Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu(осадок) m = n* M n = m/M n(Cu) = 12,8/ 64 = 0,2 моль по уравнению реакции : 1 моль Zn - 1 моль Cu x моль Zn - 0,2 моль Cu x = n(Zn)= 0,2*1/1 = 0, 2 моль m(Zn) = 0,2 * 65 = 13 г Ответ: 13 г.