Прямая 3х+4у=24 пересекает оси координат в точках (0;6) и (8;0) Треугольник будет прямоу??ольным, Две стороны будут равны 6 и 8, а третья, за т. Пифагора, будет равна 10 Р=6+8+10=24 Откуда координаты (0;6) и (8;0)?

Алгебра

Прямая 3х+4у=24 пересекает оси координат в точках (0;6) и (8;0) Треугольник будет прямоу??ольным, Две стороны будут равны 6 и 8, а третья, за т. Пифагора, будет равна 10 Р=6+8+10=24 Откуда координаты (0;6) и (8;0)?

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