Прямая L пересекает стороны треугольника MNK: KM в точке C, KN в точке D. Угол MNK = 30 граду??ов, угол MKN = 115 градусов, угол MCD = 145 градусов. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! и пожалуйста начертите чертёж

Гость: Гость:

Т.к. сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то <NMK=180-115-30=35 градусов. Т.к. <NMK+<MCD=35+145=180 градусов, то прямые MN и L параллельны. Чтобы найти внешний угол при вершине M, нужно от 180 градусов отнять <NMK, тоесть <FMN=180-35=145 градусов. Ответ: прямые MN и L параллельны; <FMN=145 градусов