Прямая, параллельная основаниям трапеции ABCD , пересекает её боковые стороны AB и CD ?? точках E и F соответственно. Найдите длину отрезка EF , если AD = 42, BC =14 , CF:DF = 4:3.

Математика
Прямая, параллельная основаниям трапеции ABCD , пересекает её боковые стороны AB и CD ?? точках E и F соответственно. Найдите длину отрезка EF , если AD = 42, BC =14 , CF:DF = 4:3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё очень очень очень просто. Для начала нужно провести высоты и найти длины отрезков (42 - 14) / 2 = 14 Наша линия разделила AB и CD на части 4 к 3. Значит и с отрезками будет так же - EO = PF = 8 см. EF = 8 + 8 + 14 = 30 cm
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