Прямая, перпендикулярная к бессектрисе угла A, пересекает стороны угла в точках M и N. докажите, что треугольник AMN- равнобедренный

Геометрия
Прямая, перпендикулярная к бессектрисе угла A, пересекает стороны угла в точках M и N. докажите, что треугольник AMN- равнобедренный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса делит угол А на два равных угла. Перпендикуляр к биссектрисе также даёт равные углы по 90 градусов каждый. В итоге мы имеем 2 треугольника равные по двум углам и имеющие общую сторону (биссектрису). Равные по двум углам треугольники имеют и одинаковый третий угол - это следствие того, что сумма углов любого треугольника равна 180°. Таким образом мы имеем треугольник, склеенный из двуходинаковых прямоугольных треугольников по катету (биссектрисе данного угла) ⇒ треугольник AMN равнобедренный 
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