Прямая рейка освещается солнечными лучами. При этом на вертикальной стене видна её тень.Может ли линейный размер тени быть больше, чем линейный размер рейки?Ответ поясните.
Физика
Прямая рейка освещается солнечными лучами. При этом на вертикальной стене видна её тень.Может ли линейный размер тени быть больше, чем линейный размер рейки?Ответ поясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если квадрат поднять вверх, то он полностью перекроет светильник кроме 4 точек в центрах сторон квадрата это значит что тень от квадрата будут создавать именно эти 4 светящиеся точки и расположены они в вертикальных плоскостях проходящих через стороны квадрата в итоге тенью окажется квадрат - идентичный подвешенному
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