Прямая рейка освещается солнечными лучами. При этом на вертикальной стене видна её тень.Может ли линейный размер тени быть больше, чем линейный размер рейки?Ответ поясните.

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Если квадрат поднять вверх, то он полностью перекроет светильник кроме 4 точек в центрах сторон квадрата это значит что тень от квадрата будут создавать именно эти 4 светящиеся точки и расположены они в вертикальных плоскостях проходящих через стороны квадрата в итоге тенью окажется квадрат - идентичный подвешенному