Пряме й переносне значення слів .Світлий ,срібний ,рожевий ,вершина ,глибина,спати ,мовчати .Добрати до кожного слова по 2 слова так ,щоб у поєднанні з першим воно вживалося в прямому значенні ,у поєднанні з другим - у переносн...
Українська мова
Пряме й переносне значення слів .Світлий ,срібний ,рожевий ,вершина ,глибина,спати ,мовчати .Добрати до кожного слова по 2 слова так ,щоб у поєднанні з першим воно вживалося в прямому значенні ,у поєднанні з другим - у переносному .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Світлий одяг-світла(тобто добра) людина Срібний ланцюжок-срібний призер Рожевий слон-дивитись через рожеві окуляри(Тобто бути оптимістом) Вершина гори-вершина знань Глибина моря-глибина почуттів Спати вночі-спати на уроках(тобто не слухати вчителя) Мовчати у відповідь-мовчати як риба
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