Пряме й переносне значення слів .Світлий ,срібний ,рожевий ,вершина ,глибина,спати ,мовчати .Добрати до кожного слова по 2 слова так ,щоб у поєднанні з першим воно вживалося в прямому значенні ,у поєднанні з другим - у переносн...

Українська мова

Пряме й переносне значення слів .Світлий ,срібний ,рожевий ,вершина ,глибина,спати ,мовчати .Добрати до кожного слова по 2 слова так ,щоб у поєднанні з першим воно вживалося в прямому значенні ,у поєднанні з другим - у переносному .

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