Прямоугольная трапеция делиться диагональю на прямоугольный и равносторонний треугольники найдите среднюю линию трапеции если периметр равностороннего треугольника равен 27

Геометрия
Прямоугольная трапеция делиться диагональю на прямоугольный и равносторонний треугольники найдите среднюю линию трапеции если периметр равностороннего треугольника равен 27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 27 поделить на 2 равно один остаток 3 ответ почему объяснение 27 делить на 2 2 на 2 равно 1 7 на 2 остаток 3!!!!!!!!!
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