Прямоугольник со сторонами 2 см и 8 см ,Узнай во сколько раз ширина прямоугольника ??еньше чем длина , Чему равен периметр прямоугольника
Математика
Прямоугольник со сторонами 2 см и 8 см ,Узнай во сколько раз ширина прямоугольника ??еньше чем длина , Чему равен периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина - 8см, ширина - 2см. в1)8:2=4 раза ширина меньше длины 2)P=(a+b)^2 P=(2+8)^2=10^2=20см - периметр прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело бросают вертикально с поверхности земли над ямой со скоростью 20 м/с. Где буде?? тело через 5 с? Глубина ямы 30 м.
Қазақ тiлi
Алгебра