Прямоугольник со сторонами 2 см и 8 см ,Узнай во сколько раз ширина прямоугольника ??еньше чем длина , Чему равен периметр прямоугольника

Математика

Прямоугольник со сторонами 2 см и 8 см ,Узнай во сколько раз ширина прямоугольника ??еньше чем длина , Чему равен периметр прямоугольника

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