Прямоугольник сторона а больше чем сторона б в 3 раза P 128см S ? см2 нужно найти S и стороны а и б заранее спасибо

Математика

Прямоугольник сторона а больше чем сторона б в 3 раза P 128см S ? см2 нужно найти S и стороны а и б заранее спасибо

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