Прямоугольник сторона а больше чем сторона б в 3 раза P 128см S ? см2 нужно найти S и стороны а и б заранее спасибо
Математика
Прямоугольник сторона а больше чем сторона б в 3 раза P 128см S ? см2 нужно найти S и стороны а и б заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно уравнением? х - это длина стороны b тогда 3х -это длина стороны a 3х+х=128 4х=128 х=32 проверка 3*32+32=128 128=128 32см это длина стороны b 3*32=96 см длина стороны a S=a*b= 96*32= 3072 см2 площадь прямоугольника
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