Прямоугольный участок земли обнесен забором длинна которого 40 м. площадь участка 96м в квадрате. найдите длины сторон участка? помогите плиз.
Математика
Прямоугольный участок земли обнесен забором длинна которого 40 м. площадь участка 96м в квадрате. найдите длины сторон участка? помогите плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-длина, у-ширина, тогда: 2*(х+у)=40 и х*у=96 у=(40-2х)/2=20-х х*(20-х)=96 20*х-х^2=96 х^2-20х+96=0 х=(20+4)/2=12м или х=(20-4)/2=8 тогда у=20-12=8 или у=20-8=12 ответ 8 и 12 метров
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