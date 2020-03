Прибавлением каких веществ можно понизить концентрацию гидроксид-ионов?

Гость: Гость:

Во первых, кислот, образующих воду при реакции с гидроксид-ионами. Н+ + ОН- = Н2О. Также можно использовать катионы, образующие осадки с ионами OH-. Zn2+, Al3+, Fe2+, Fe3+ etc. Проблема в том, что часть образующихся гидроксида амфотерна и может начать растворяться при избытке OH-.