Прибавлением каких веществ можно понизить концентрацию гидроксид-ионов?

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Прибавлением каких веществ можно понизить концентрацию гидроксид-ионов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во первых, кислот, образующих воду при реакции с гидроксид-ионами. Н+ + ОН- = Н2О. Также можно использовать катионы, образующие осадки с ионами OH-. Zn2+, Al3+, Fe2+, Fe3+ etc. Проблема в том, что часть образующихся гидроксида амфотерна и может начать растворяться при избытке OH-.
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