Прибавляя к данным слова в начале в середине или в конце слова по букве образуй от данных слов два новых слова вот слова урок уха банк баян тара рис вол

Разное
Прибавляя к данным слова в начале в середине или в конце слова по букве образуй от данных слов два новых слова вот слова урок уха банк баян тара рис вол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Курок, муха, банка, отара, ирис, волк, сурок, баяны, обаян, воля, риск, стара.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Монголи в нашому краї часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави
Ответить
Разное
Коп бурыштын периметр 56 болса ауданын тап
Ответить
Разное
Докажите,что «Клятва Норы»-баллада
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста.!! У Васи два друга Петя и Толя. День рождения Толи будет ровно через 100 дней после дня рождения Васи. А день рождения Пети бы...
Ответить
Разное
Выписать с безусловной гласной,проверяемой ударением. В воскресенье мы поехали в зоопарк.Папа любовался большим попугаем с яркими перьями.Мне больш...
Ответить
Разное
Ввести файл F . Каждый элемент в файле больший 7 домножить на результат целочисленного деления этого элемента на 7. Файл вывести до и после преобра...
Ответить
Разное
Чому найбільша кількість комарів спостерігається біля водойм?
Ответить
Разное
Признаки цивилизации чем можно доказать. Неравенство между людьми , возникновение государства, появление городов , создание письменности ...
Ответить
Разное
Составь из слово ‹‹Виноградного›› новое слово ,которое обозначает: слово отличающееся на вопрос ‹‹когда››Плиз
Ответить
Разное
Как определять тип химической связи?
Ответить