Прибавляя к данным слова в начале в середине или в конце слова по букве образуй от данных слов два новых слова вот слова урок уха банк баян тара рис вол

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Прибавляя к данным слова в начале в середине или в конце слова по букве образуй от данных слов два новых слова вот слова урок уха банк баян тара рис вол

Автор: Гость