Прибыль фирмы за год составила 380000 рублей, причем во втором полугодии прибыль ока??алась на 10% ниже, чем в первом. Найдите прибыль фирмы в первом полугодии.
Алгебра
Прибыль фирмы за год составила 380000 рублей, причем во втором полугодии прибыль ока??алась на 10% ниже, чем в первом. Найдите прибыль фирмы в первом полугодии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вначале 380000:2=190000 это без 10%. Находим эти самые 10% 190000:100*10=19000. Теперь это число вычитаем из общей суммы 190000-19000=171000 это и есть ответ.
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