Причастные обороты, заключённые в скобки, вставьте в предложения, выбрав для них подходящее место. Около действительных причастий напишите букву д., около страдательных - с. О бозначьте причастный оборот как член пред...

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Причастные обороты, заключённые в скобки, вставьте в предложения, выбрав для них подходящее место. Около действительных причастий напишите букву д., около страдательных - с. О бозначьте причастный оборот как член предложения. Если причастный оборот окажется после определяемого слова, не забудьте выделить его запятыми. 1. Яркими звёздочками земляники покрылись поляны в сухом бору (обильно цветущей). 2. Дочь лесника увидела небольшого лопоухого лосёнка (собиравшая землянику). 3. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются рога (сброшенные лосем). 4. Зашуршала, закачалась белоусая трава, послышался лёгкий топот, и на крошечную лесную поляну выкатил заяц (обрамлённую облетевшим осинником). 5. Звенят под ногами поблёкшие листья (высушенные крепким утренником).

Автор: Гость