Причины раздробленности Древнерусского государства Какие были экономические, а какие политические? Причины: Ведение натурального хозяйства "Очередной" (лествичный) порядок наследия престола Развитие княжеского и боярског...
История
Причины раздробленности Древнерусского государства Какие были экономические, а какие политические? Причины: Ведение натурального хозяйства "Очередной" (лествичный) порядок наследия престола Развитие княжеского и боярского землевладения Раздел земель между сыновьями князья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. экономическое 2. политическое 3. экономическое 4. политическое (т.к. земля у князя это признак власти, а не средство производства).
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