Причины раздробленности Древнерусского государства Какие были экономические, а какие политические? Причины: Ведение натурального хозяйства "Очередной" (лествичный) порядок наследия престола Развитие княжеского и боярског...

История

Причины раздробленности Древнерусского государства Какие были экономические, а какие политические? Причины: Ведение натурального хозяйства "Очередной" (лествичный) порядок наследия престола Развитие княжеского и боярского землевладения Раздел земель между сыновьями князья

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