Придумай и запиши к каждому предложению второе предложение-продолжение, используя местоимения. 1.Снег беззвучно опускался на дома и деревья. 2. В одном старом море появилась новая Рыба. 3.Краб выбежал на берег позагорать и реш...
Русский язык
Придумай и запиши к каждому предложению второе предложение-продолжение, используя местоимения. 1.Снег беззвучно опускался на дома и деревья. 2. В одном старом море появилась новая Рыба. 3.Краб выбежал на берег позагорать и решил на всякий случай кем-нибудь притвориться. 4.Удирая от Волка, Заяц хорошо спрятался в колючих кустах. 5.Бобёр кинулся с берега в воду, нырнул.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Он беззвучно опускался на дома и деревья. 2.В нем появилась новая рыба. 3.Он выбежал на берег позагаратьи решил на всякий случай кем-нибудь притвориться. 4.Удирая от волка, он хорошо спрятался в колючих кустах. 5 Он кинулся с берега в воду, нырнул.
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