Придумай и запиши маленькую сказку о героях,которые живут в волшебной стране.в эт??й стране всё время идёт дожди

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Придумай и запиши маленькую сказку о героях,которые живут в волшебной стране.в эт??й стране всё время идёт дожди
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жили были элис и эдвард.она жили в волшебной стране они очень хотели пожениться но не знали как....затем элис заболела и перед смнртью сказала-"я люблю тебя и буду ждать тебя в загробгом мире"он хотел поскорее увидеться с ней сново . когда он хотел покончить с собой...но народ ему мешал...затем он уходил далеко в горы но и там не получалось...бог не хотел что бы он умерал и сказал ему что бы он нашел книгу заклинаний он пошел в поход там на него напал медведь и изнасиловал элис ждала его три дня но он так и не пришел и она згинула на веки......
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