Придумай и запиши ответ на вопрос : ,, как правельно ставить знаки препинания между частями сложного предложения ,,. Начни так :,,для того чтобы правельно поставить знак препинания между частями сложного предложения , необходим...
Русский язык
Придумай и запиши ответ на вопрос : ,, как правельно ставить знаки препинания между частями сложного предложения ,,. Начни так :,,для того чтобы правельно поставить знак препинания между частями сложного предложения , необходимо .......,,
Ответ(ы):
Гость:
Выделить основы этого предложения. Если будут стоять союзы А, И, НО, то перед ними ставим запятую.
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