Придумай и запиши предложение, в котором подлежащее выражено мечтоимением в форм?? 2-го лица единственного числа.

Русский язык
Придумай и запиши предложение, в котором подлежащее выражено мечтоимением в форм?? 2-го лица единственного числа.
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Ответ(ы):
Гость:
Вот предложение: "Ты пойдёшь со мной сегодня в кино?"
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