Придумай и запиши предложение, в котором подлежащее выражено мечтоимением в форм?? 2-го лица единственного числа.
Русский язык
Придумай и запиши предложение, в котором подлежащее выражено мечтоимением в форм?? 2-го лица единственного числа.
Ответ(ы):
Гость:
Вот предложение: "Ты пойдёшь со мной сегодня в кино?"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из куска ткани можно сшить 48 детских платьев или 24 платьев для взрослых. На одно детское платье идёт 2 м ткани. Сколько метров ткани идёт на кажд...
Другие предметы