Придумай и запиши предложения , включив в них: 1) предлог по и слово с приставкой по-...........2) предлог от и слово с приставкой от-........3) предлог с и слово с приставкой с-........4) предлог над и слово с приставкой над-....
Русский язык
Придумай и запиши предложения , включив в них: 1) предлог по и слово с приставкой по-...........2) предлог от и слово с приставкой от-........3) предлог с и слово с приставкой с-........4) предлог над и слово с приставкой над-.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПО заданию пети я должен был ПОставить банку на полку . я Сьехал С лестницы .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Допиши предложения. Пришла,,,,,,Белка надела теплую......Лиса приготовила.........Там она сделала себе постельку.Только ходит и воет по лесу голодн...
Литература