Придумай и запиши предложения , включив в них: 1) предлог по и слово с приставкой по-...........2) предлог от и слово с приставкой от-........3) предлог с и слово с приставкой с-........4) предлог над и слово с приставкой над-....

Русский язык

Придумай и запиши предложения , включив в них: 1) предлог по и слово с приставкой по-...........2) предлог от и слово с приставкой от-........3) предлог с и слово с приставкой с-........4) предлог над и слово с приставкой над-.....

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