Придумай и запиши примеры существительных по грамматическим признакам: а) Ж.Р.,в ??д.ч.,в Д.п. б) М.Р в ед.ч в Т.п. в)Ср.р.,во мн.ч. в Р.п. г) Ж.р. одуш,собствен,в ед.ч. в П п. д)М.р.,неодуш,нариц,во мн.ч. в Д.п
Русский язык
Придумай и запиши примеры существительных по грамматическим признакам: а) Ж.Р.,в ??д.ч.,в Д.п. б) М.Р в ед.ч в Т.п. в)Ср.р.,во мн.ч. в Р.п. г) Ж.р. одуш,собствен,в ед.ч. в П п. д)М.р.,неодуш,нариц,во мн.ч. в Д.п
Ответ(ы):
Гость:
Кухне (само слово - кухня) полкой (само слово - полка) яблоки (само слово - яблоки) о России (само слово - Россия) листам (само слово - лист)
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