Придумай и запиши примеры существительных по грамматическим признакам: а) Ж.Р.,в ??д.ч.,в Д.п. б) М.Р в ед.ч в Т.п. в)Ср.р.,во мн.ч. в Р.п. г) Ж.р. одуш,собствен,в ед.ч. в П п. д)М.р.,неодуш,нариц,во мн.ч. в Д.п

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Придумай и запиши примеры существительных по грамматическим признакам: а) Ж.Р.,в ??д.ч.,в Д.п. б) М.Р в ед.ч в Т.п. в)Ср.р.,во мн.ч. в Р.п. г) Ж.р. одуш,собствен,в ед.ч. в П п. д)М.р.,неодуш,нариц,во мн.ч. в Д.п

Автор: Гость