Придумай и запиши слова, состоящие из следующих часей слова. Разбери их по составу. Выдели основу. 1) приставка, корень, окончание. 2) корень, суффикс, окончание. 3) приставка, корень, суффикс, окончание. 4) корень, окончание.

Русский язык
Придумай и запиши слова, состоящие из следующих часей слова. Разбери их по составу. Выдели основу. 1) приставка, корень, окончание. 2) корень, суффикс, окончание. 3) приставка, корень, суффикс, окончание. 4) корень, окончание.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поели. По- приставка, ел-корень, и - окончание. Кошечка. Кош-корень, ечк- суфф, а- окончание. Прекрасный. Пре-приставка, крас-корень, н-суфф, ый- окончание. Дороги. Дорог-корень, и-окончание.
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