Придумай и запиши слова, состоящие из следующих часей слова. Разбери их по составу. Выдели основу. 1) приставка, корень, окончание. 2) корень, суффикс, окончание. 3) приставка, корень, суффикс, окончание. 4) корень, окончание.

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Придумай и запиши слова, состоящие из следующих часей слова. Разбери их по составу. Выдели основу. 1) приставка, корень, окончание. 2) корень, суффикс, окончание. 3) приставка, корень, суффикс, окончание. 4) корень, окончание.

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