Придумай рассказ который можно было бы включить в раздел делу время потехе час на??ни со слова однажды. Какое название ты ему дашь

Литература
Придумай рассказ который можно было бы включить в раздел делу время потехе час на??ни со слова однажды. Какое название ты ему дашь
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