Придумай своего героя. В рассказе должно содержаться: 1. Имя героя. 2. Характер и описание. 3. Какие у этого героя таланты или способности.

Литература

Придумай своего героя. В рассказе должно содержаться: 1. Имя героя. 2. Характер и описание. 3. Какие у этого героя таланты или способности.

Автор: Гость