Придумай своего героя. В рассказе должно содержаться: 1. Имя героя. 2. Характер и описание. 3. Какие у этого героя таланты или способности.
Литература
Придумай своего героя. В рассказе должно содержаться: 1. Имя героя. 2. Характер и описание. 3. Какие у этого героя таланты или способности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Юмико Сама 2. Изобретательная , амбициозная , гордая , внимательная , дальновидная . Черные волосы , рост 1.60 , спортивное телосложение 3. Умеет жонглировать кроликами , играть на гитаре , черный пояс по карате .
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