Придумайте и напишите Какие продукты и в каком количестве Джилл покупает в магазине начните так Jim has got Five томатов
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Придумайте и напишите Какие продукты и в каком количестве Джилл покупает в магазине начните так Jim has got Five томатов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jim has got four apple
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