Придумайте и решите пожалуйста задачу подобную ниже Для приготовления варенья ??з вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе).Сколько кг.сахара и сколько кг. ягод надо взять,чтобы получить 10кг. варенья,если при вар...

Математика

Придумайте и решите пожалуйста задачу подобную ниже Для приготовления варенья ??з вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе).Сколько кг.сахара и сколько кг. ягод надо взять,чтобы получить 10кг. варенья,если при варке его масса уменьшатся в 1,5 раза? Задача находиться через пусть х

Автор: Гость