Придумайте и решите пожалуйста задачу подобную ниже Для приготовления варенья ??з вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе).Сколько кг.сахара и сколько кг. ягод надо взять,чтобы получить 10кг. варенья,если при вар...

Математика
Придумайте и решите пожалуйста задачу подобную ниже Для приготовления варенья ??з вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе).Сколько кг.сахара и сколько кг. ягод надо взять,чтобы получить 10кг. варенья,если при варке его масса уменьшатся в 1,5 раза? Задача находиться через пусть х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение данной задачи:пусть одна часть х, тогда(3х+2х)/1,5=103х+2х=10*1,55х=15х=15/5х=3кг одна часть3*3=9кг сахара3*2=6кг вишни Подобная задача и ее решение: Для приготовления лимонада из яблок на 5 частей воды берут 3 части сока (по объему).Сколько литров воды и сколько литров сока надо взять,чтобы получить 20 литров лимонада,если при варке его объем уменьшатся в 2 раза? Пусть одна часть х, тогда  (5х+3х)/2=20  5х+3х=20*2  8х=40  х= 40/8  х= 5 л — 1 часть 5*5 =25 литров воды 5*2 =15 литров сока

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