Придумайте и запишите по одному предложению со словом хлеб в разных значениях. Хл??б ржаной,батоны,булки не добудешь на прогулке.Люди хлеб в полях лелеют,сил на это не жалеют.

Русский язык
Придумайте и запишите по одному предложению со словом хлеб в разных значениях. Хл??б ржаной,батоны,булки не добудешь на прогулке.Люди хлеб в полях лелеют,сил на это не жалеют.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сегодня я купил ржаной хлеб. 2) Чтобы сделать гренки, нужно купить батон. 3) Любые булки не добудешь на прогулке. 4) - (Сам подумай)
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