Придумайте и запишите по одному предложению со словом хлеб в разных значениях. Хл??б ржаной,батоны,булки не добудешь на прогулке.Люди хлеб в полях лелеют,сил на это не жалеют.

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Придумайте и запишите по одному предложению со словом хлеб в разных значениях. Хл??б ржаной,батоны,булки не добудешь на прогулке.Люди хлеб в полях лелеют,сил на это не жалеют.

Автор: Гость